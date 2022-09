Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1034

Gestern, 22.9., hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Lünen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen rannte der Täter gegen 21:10 Uhr mit einem Baseballschläger in die Tankstelle an der Cappenberger Straße. Er hielt direkt auf die Angestellte zu und forderte lautstark die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte stopfte einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse in eine Plastiktüte und rannte aus der Tankstelle in Richtung Westen, Laakstraße.

Der männliche Täter wird als circa 175 cm groß mit einer schlanken Figur beschrieben. Er hatte blaue Augen und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Er trug schwarze Handschuhe, eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover und eine dunkle Jeanshose. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441

