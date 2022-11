Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 bei Nebel

Neukloster (ots)

In der Nacht zum Freitag bildete sich im Bereich der BAB 20 bei Neukloster Nebel mit Sichtweiten mit zum Teil unter 50m. In Folge einer diesen Sicht- und Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit kam es am frühen Freitagmorgen, 25.11.2022, gegen 02:30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Rostock zu einem Unfall. Hier fuhr der 20-jährige Fahrer eines Ford auf einen vorausfahrenden Transporter mit Anhänger auf. Der 41-jährige Fahrer des vorausfahrenden VW sowie zwei weitere Mitfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten anschließend die Verletzten zur Durchführung weiterer Untersuchungen ins Klinikum nach Wismar. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen, Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock bis 03:45 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Fahrzeugverkehr zunächst über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an. Die Gesamtschadenshöhe des Unfalls wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Derzeit kommt es im gesamten westlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns zu Nebel mit Sichtweiten von zum Teil unter 50m. Die Polizei bittet die Fahrweise den vorherrschenden Sicht- und Witterungsverhältnissen entsprechend anzupassen.

André Falke

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

