POL-HRO: Pressemitteilung zu den Autokorsos im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Wimar (ots) - ~Am 24.11.2022 gegen 16:24 Uhr Uhr ging bei der Feuerwehr und Polizei die Meldung ein, dass an einem Supermarkt in der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar Mülltonnen brennen und es aus der Dachrinne qualmt. Vor Ort wurde der Entschluss gefasst, den Markt zu evakuieren, da die weitere Ausbreitung des Feuers noch ungewiss war. Die Polizei dankt den Einkaufenden für ihr Verständnis und ruhiges Verhalten ...

