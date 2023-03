Polizei Hagen

POL-HA: Kind läuft hinter Bus in ein Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Lange Straße lief ein Mädchen am Montag (13.03.2023) gegen 07.45 Uhr an der Haltestelle "Pelmkestraße" hinter einem Bus auf die Fahrbahn, ohne auf den aus Richtung Rehstraße kommenden Verkehr zu achten. Die 9-Jährige wurde hierbei von einem VW erfasst. Die 60-jährige Fahrerin war in der Gegenrichtung in Richtung Pelmkestraße mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Als sie das Kind sah, versuchte sie es noch durch Hupen auf das Auto aufmerksam zu machen. Die 9-Jährige lief trotzdem gegen den T-Roc. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem VW entstand kein Sachschaden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell