Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger E-Scooter-Fahrer wird per Haftbefehl gesucht - Keine Versicherung und Fahrt unter Drogeneinfluss

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte zogen am Dienstagabend (14.03.2023) in der Innenstadt einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr, der keine Versicherung für sein Fahrzeug abgeschlossen hatte, unter Drogeneinfluss stand und per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 18.50 Uhr fiel den Beamten der Roller des Mannes am Graf-von-Galen-Ring auf, weil daran kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest schlug auf Kokain und Opiate an. Als die Polizisten die Personalien des Rollerfahrers überprüften, fanden sie außerdem heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn zur Polizeiwache, wo der 42-Jährige eine Blutprobe abgeben musste und die im Haftbefehl festgelegte Geldstrafe bezahlte. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. (sen)

