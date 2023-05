Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Glockenstraße ermittelt die Polizei. Der Halter des beschädigten Mercedes GL 350 parkte seinen Wagen am Sonntagabend, um 19:30 Uhr in der Glockenstraße, vor der Hausnummer 23. Gegen viertel vor neun kam er an sein Fahrzeug zurück und entdeckte einen Streifschaden. Wer diesen verursacht hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher auf einem E-Scooter unterwegs war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

