POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Unfallflucht in der Nackenbergstraße gesucht

Haren (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, kam es in Haren zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich zu einem an der Straße "Alter Ortskern" abgestellten Kia Picanto und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden Bargeld und Bankkarten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 340 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. ...

