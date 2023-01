Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Mittwoch 19.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr kam es in Nordhorn, im Ortsteil Bimolten, Am Löninks Feld, bei dem dortigen Landjugendhaus, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde eine Seitenscheibe der Eingangstür zerschlagen, ein Brett der Verkleidung einer Schutzhütte abgerissen und ein Müllsack in Brand gesteckt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

