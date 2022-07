POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Werkstatt

Greven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Zeit zwischen Mittwoch (20.07.2022), 10.40 Uhr und Sonntag (24.07.2022), 18.15 Uhr auf der Kardinal-von-Galen-Straße gekommen. In Höhe der Hausnummer 1 parkte in der angegebenen Zeit am rechten Fahrbahnrand ein grauer VW Golf. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um ...

