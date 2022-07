Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei warnt vor Betrugsmasche "Pflegeservice Smart" am Telefon

Kreis Steinfurt (ots)

Im Kreis Steinfurt hat es bereits mehrere Anzeigen in Bezug auf eine neue Betrugsmasche gegeben. Das Vorgehen ist immer gleich: In der Regel werden ältere Menschen von einem vermeintlichen Pflegeservice angerufen. Im Gespräch werden Hilfen zur Pflegeversicherung angeboten. Einsparungen in vierstelliger Höhe werden in Aussicht gestellt. Einige Tage später folgt die böse Überraschung im Briefkasten. Die Firma "Pflegeservice Smart" stellt Forderungen in Höhe von 129 Euro als Servicegebühr - ohne dass ein wirksamer Vertrag geschlossen wurde. Die Polizei warnt eindringlich davor: Es handelt sich um eine Betrugsmasche! Kommen sie keinen Forderungen nach und erstatten sie Anzeige. Auch die Verbraucherzentralen warnen vor dieser bundesweit bekannten Masche.

