POL-EL: Esterwegen - Versuchter Einbruch

Lähden (ots) - Am Mittwoch kam es um 23:54 Uhr in Lähden zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich zu einer an der Straße "An der Südradde" gelegenen Hütte und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend entwendeten sie eine Wildkamera und diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 925 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

