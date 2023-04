Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Massive Verkehrsbeeinträchtigung durch Unfall

Lahnstein (ots)

Am Samstag, dem 01.04.2023 um kurz nach 14:30 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Lahnstein, Kölner Straße mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen, die vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Die Unfallstelle befand sich zwischen der Abfahrt Südbrücke/B42 nach Niederlahnstein / Kölner Straße und Kreisverkehr Hermsdorfer Straße / Industriestraße. Ein aus dem Kreisverkehr kommender Fahrzeugführer, geriet vermutlich aufgrund Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einem auf den Kreisverkehr zufahrenden Fahrzeugführer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und blockierten einen Fahrstreifen sowie die mittige Sperrfläche vor dem Kreisverkehr.

Aufgrund der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, die aufgrund der Sperrung der gegenüberliegenden Auf-/Abfahrt der B42 in entgegengesetzter Richtung sowie einer weiteren Baustelle in Lahnstein noch verstärkt wurden.

