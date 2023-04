Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht vom 29.03.2023

Kastellaun (ots)

Am 29.03.2023 kam es auf dem Edeka Convenda Parkplatz im Bereich der dortigen E-Ladestation in Kastellaun zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Tat dürfte sich zwischen 11:40 Uhr und ca. 16:20 Uhr ereignet haben. Es wurde ein blauer Opel Corsa im linken Bereich der Frontstoßstange sowie am linken Reifen beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich aufgrund der Spuren möglicherweise um einen Transporter oder Pickup gehandelt haben. Hinweise oder Beobachtungen die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten melden Sie bitte der Polizei Simmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell