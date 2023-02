Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Schwelm (ots)

Bisher unbekannte Täter verschaffen sich am Mittwoch in der Zeit von 17:30 Uhr und 21:15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Buchenstraße. Sie gelangten über die Balkontür, die sie gewaltsam öffneten, in die Räumlichkeiten und durchwühlen die Wohnung im Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Täter Goldschmuck an sich. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

