Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Geldbörse aus geparktem Pkw gestohlen- Wichtige Hinweise der Polizei

Gevelsberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte einen an der Hagener Straße abgestellten Opel Zafira auf und entwendeten daraus eine Geldbörse. Zwischen 04:45 Uhr und 05:45 Uhr hebelten sie das Fenster des Pkw auf und entwendet die darin zurückgelassene Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente, sowie EC Karten der Besitzerin. Die Geschädigte stellte fest, dass bereits eine Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten stattgefunden hat. Die Polizei rät aus diesem Grund: Lassen sie keine Gegenstände offensichtlich in ihrem Fahrzeug liegen, wenn sie ihr Auto abstellen. Auch nur kurze Parkzeiten werden von Dieb*innen genutzt. Der Diebstahl von Dokumenten, Geld- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumenten ist nicht nur ärgerlich, sondern zieht auch viel Aufwand mit sich. Geld-und Kreditkarten müssen gesperrt, Dokumente neu beantragt werden. Dieb*innen können mit einer gefälschten Unterschrift im Handel an der Kasse bezahlen oder die kontaktlose Bezahlfunktion der Karte nutzen. Auch Individualnummern sind wichtig! Zahlungskarten können nur als gestohlen ausgeschrieben werden, wenn die Kartennummern bekannt sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell