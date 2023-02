Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Ennepetal (ots)

Am Mittwochmorgen beobachteten Anwohner gegen 03:15 Uhr morgens auf der Vorderstraße eine männliche Person, die augenscheinlich versuchte in ein dort ansässiges Juweliergeschäft einzubrechen. Die Person schlug mit einem nicht näher definierbaren Gegenstand mehrmals gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes und beschädigte diese dadurch. Ein Anwohner macht sich bemerkbar und drohte die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Der Mann kann So beschrieben werden:

- dunkle Hautfarbe - schlanke Statur - Weißer Kapuzenpullover

An der Scheibe entstand lediglich Sachschaden, ein Hineinkommen in das Geschäft war so nicht möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell