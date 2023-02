POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in der Waldstraße

Schwelm (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (14.02) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Querstraße ein. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räume. Ob sie hier Beute erlangten ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil ...

