POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw

Herdecke (ots) - Eine 52-jährige Herdeckerin informierte am Sonntagabend die Polizei, als sie einen Einbruch in ihr Nachbarhaus am Vaerstenberg beobachtete. Sie wurde durch ein Klirren aufmerksam und konnte Personen sehen, die sich mit Taschenlampen in dem Haus aufhielten. Die eingetroffenen Polizeikräfte konnten zwei Tatverdächtige noch auf dem Grundstück antreffen und festnehmen. Ihre Tatbeute (eine Herrenarmbanduhr ...

