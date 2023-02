Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke-Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Herdecke (ots)

Eine 52-jährige Herdeckerin informierte am Sonntagabend die Polizei, als sie einen Einbruch in ihr Nachbarhaus am Vaerstenberg beobachtete. Sie wurde durch ein Klirren aufmerksam und konnte Personen sehen, die sich mit Taschenlampen in dem Haus aufhielten. Die eingetroffenen Polizeikräfte konnten zwei Tatverdächtige noch auf dem Grundstück antreffen und festnehmen. Ihre Tatbeute (eine Herrenarmbanduhr und Modeschmuck) hatten die 25-und 35-Jährigen Männer mit albanischer Herkunft noch bei sich. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Die Tatverdächtigen schlugen offensichtlich mit einem Stein eine zum Gartenbereich liegende Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten bereits einige Räume, bevor sie flüchteten. Da es Hinweise auf einen dritten noch flüchtigen Täter gab, wurden für die Fahndung ein Polizeihubschrauber und ein Hundeführer eingesetzt. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos. Die beiden Festgenommenen wurden dem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell