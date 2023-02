POL-EN: Hattingen- Mercedes GLC gestohlen

Sprockhövel (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Dienstag in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 09:10 Uhr auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Schmiedestraße. Sie begaben sich zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss und hebelten die Wohnungstür auf. Es ist davon auszugehen, dass die Täter durch die in der Wohnung befindlichen Hunde abgeschreckt wurden und die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Bei ...

mehr