Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15.03.2022, gegen 22.00 Uhr und dem gestrigen Tag, gegen 13.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus am Friedrich-Ebert-Platz. Aus dem Keller wurden Werkzeug sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke gestohlen. In der Goethestraße kam es zurückliegend zu einem ähnlichen Delikt. In diesem Fall wurde ebenfalls Werkzeug, u.a. mehrere Akkuschrauber und eine Bohrmaschine gestohlen. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummern: Friedrich-Ebert-Platz - 0062662/2022; Goethestraße - 0062664/2022) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell