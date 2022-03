Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am heutigen Vormittag zwischen 10.15 Uhr 11.00 das Fahrzeug eines 28-Jährigen. Der BMW war in der Paul-Löbe-Straße geparkt, der Täter zerkratzte den Lack an der Motorhaube und dem Kotflügel. Der Schaden wurde auf ca. 2.000 Euro beziffert. Die PI Arnstadt-Ilmenau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0062109/2022) entgegengenommen. (db)

