Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Kriminelle erbeuten Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Aus einem weißen Ford haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (27.7.) Werkzeuge erbeutet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Transporter war auf einem Parkplatz in der Waldstraße abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Kriminellen eine Scheibe des Wagens ein. Im Anschluss erbeuteten sie unter anderem eine Bohrmaschine, einen Winkelschneider und eine Baustellenlampe. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

