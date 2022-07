Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Balzenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mähdrescher gerät in Brand

Balzenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag geriet gegen 17:35 Uhr in Balzenbach ein Mähdrescher aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer war mit der Erntemaschine auf einem Feld außerhalb von Balzenbach im Einsatz, als er nach eigenen Angaben einen lauten Knall vernahm. Als er sich umdrehte, bemerkte er bereits eine starke Rauchentwicklung an der Maschine und erste Flammen. Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch die Feuerwehren der Gemeinden Birkenau, Reisen, Nieder-Liebersbach und Hemsbach, konnte der Mähdrescher gelöscht und ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Feld, verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

