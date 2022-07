POL-DADI: schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fahrradfahrer

Bonsweiher (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 26.7 auf Mittwoch, dem 27.7. wurde der Holzzaun eines Grundstücks und des angrenzenden Spielplatzes in der Rimbacher Straße in Bonsweiher beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060. ...

