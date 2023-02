POL-EN: Schwelm- Unfall beim Anfahren auf der Bahnhofstraße

Gevelsberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte einen an der Hagener Straße abgestellten Opel Zafira auf und entwendeten daraus eine Geldbörse. Zwischen 04:45 Uhr und 05:45 Uhr hebelten sie das Fenster des Pkw auf und entwendet die darin zurückgelassene Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente, sowie EC Karten der Besitzerin. Die ...

