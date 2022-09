POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Jugendliche Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Einbrecher verschafften sich am Dienstag (27. September 2022) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Milser Heide. Die Täter brachen zwischen zirka 10 und 12:30 Uhr eine Tür auf. In dem Haus suchten sie nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter ...

mehr