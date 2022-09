Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag (27. September 2022) befuhr ein 46-jähriger Mann mit einem Ford die Nessenbergstraße in Richtung Schieder-Schwalenberg. Gegen 14:30 Uhr kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab. Der Ford prallte zunächst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen Leitpfosten. Nachdem der PKW den zweiten Leitpfosten überfahren hatte, geriet der Wagen in den Straßengraben und blieb dort beschädigt liegen. Polizeibeamte konnten den Grund für den Unfall schnell ermitteln. Der 46-Jährige hatte Alkohol getrunken. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Ford, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

