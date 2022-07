Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe in die Flucht geschlagen

Jena (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte ein Zeuge, wie sich zwei Personen in der Straße am Planetarium an einem gesichert abgestellten Fahrrad zu schaffen machten. Augenscheinlich wollten die zwei Männer das Schloss mit einem Bolzenschneider gewaltsam öffnen. Beim Erblicken des Zeugen jedoch ließen die zwei Fahrraddiebe von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich, mit ihren Fahrrädern, über die St.-Jakob-Straße in unbekannte Richtung. Beide waren augenscheinlich 35 bis 40 Jahre alt. Zur Bekleidung kann nur gesagt werden, dass einer ein blaues T-Shirt und der andere ein weißes Unterhemd trug.

