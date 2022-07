LPI-J: Betrunken unterwegs

Jena (ots) - Donnerstagmorgen betrat eine Mitarbeiterin, wie gewohnt, ihre Arbeitsstätte am Westbahnhof. Nachdem sie das Bäckereigeschäft aufgeschlossen hatte, ließ sie kurzzeitig den Schlüssel im Schloss stecken. Just in diesem Moment kam eine fünfköpfige Personengruppe, alle dunkel gekleidet, vorbei. Einer der Personen eignete sich sodann widerrechtlich den Schlüssel an und entfernte sich, im Schutz der Gruppe, in Richtung Stadtzentrum. Die Ermittlungen wurden ...

mehr