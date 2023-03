Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einkaufswagen auf Pkw geworfen

Erkelenz (ots)

Zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr, warfen bislang unbekannte Jugendliche am 19. März (Sonntag) einen Einkaufswagen von der obersten Ebene eines Parkhauses an der Aachener Straße auf einen Pkw, der in einer privaten Grundstückseinfahrt stand. Durch die Tat wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Zeugen beobachteten, dass die Täter anschließend fluchtartig das Parkhaus verließen und in unterschiedliche Richtungen liefen. Zwei der Personen konnten genauer beschrieben werden. Einer der Täter war männlich, 15 bis 16 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare und wirkte südländisch. Er war mit einem mittelblauen Sweatshirt und grauer Hose bekleidet. Eine weitere Person war weiblich, zirka 14 bis 15 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, trug eine Zahnspange, wirkte ebenfalls südländisch und hatte lange schwarze Haare. Sie war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet, die seitlich mehrere weiße Streifen hatte. Weitere Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

