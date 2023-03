Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Montag, 20. März, gegen 3.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Vorraum eines Geldinstitutes an der Marienstraße ein. Durch die Tat wurde die Vernebelungsanlage ausgelöst. Die Täter platzierten Sprengstoff innerhalb des Bankgebäudes und beschädigten den Geldautomaten. Zu einer Sprengung des Geldautomaten kam es jedoch nicht. Sprengstoffexperten erschienen vor Ort, entfernten die Sprengmittel aus dem Bankgebäude und konnten sie auf einem nahegelegenen Sportplatz kontrolliert sprengen. Aus dem Automaten wurde nach ersten Erkenntnissen kein Geld erbeutet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu wenden, Telefon 02452 920 0. Über die Internetseite der Polizei Heinsberg können Sie ebenfalls Hinweise geben oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell