Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Freitag, 17. März, wurden gegen 22.45 Uhr, die Hauswand eines Einfamilienhauses an der Roermonder Straße sowie die Tür einer Netto Filiale an derselben Straße mittels Graffiti beschädigt. Durch eine Zeugin wurden drei Personen am Tatort beobachtet. Eine Person war etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und wirkte südländisch. Eine weitere trug eine dunkle Kappe und hatte lockige Haare. Hinweise zu dieser Tat werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über die Internetseite der Polizei in Heinsberg Hinweise zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell