Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Streit mündet in Körperverletzung/ Zeugen gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Am Freitag, 17. März, gegen 17 Uhr, kam es zwischen zwei Personengruppen, die sich auf einem Spielplatz an der Straße Paulsträßchen aufhielten, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese eskalierte und eine Person schlug einen 16-jährigen Gangelter mit der Faust ins Gesicht. Zudem wurde eine zum Streit hinzugerufene Frau verbal beleidigt und anwesende Kinder mit Schlägen bedroht. Bei den Tätern handelte es sich um drei Personen. Eine war zirka 15 Jahre alt, männlich, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und trug ein grünes T-shirt sowie eine grüne kurze Sporthose und wurde "Mario" genannt. Der zweite war in gleichem Alter, etwas kleiner und mit einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen kurzen Sporthose bekleidet. Die dritte Person war eine junge Frau im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren, die "Joyce" genannt wurde. Sie war etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und sehr schlank. Bekleidet war sie mit einem beigen Pullover sowie einer kurzen Sporthose. Hinter einem Ohr hatte sie ein Tattoo. Wer kennt die Personen und kann Hinweise zu ihrer Identität geben oder hat das Geschehen beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell