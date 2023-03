Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 76, vom 18.03.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg-Palenberg - Verkehrsunfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer

Ein 39-jähriger Mann befuhr am Freitag, den 17.03.2023, gegen 15:10 Uhr, mit seinem E-Scooter den Radweg der "Alten Aachener Straße" in Palenberg. Er fuhr aus Richtung Palenberg kommend in Richtung Frelenberg. Aus bislang unbekannten Gründen kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte auf den Radweg. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Er wurde der nächstgelegenen Uni-Klinik zugeführt, wo er stationär verblieb. Augenscheinlich wurde kein Schutzhelm getragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell