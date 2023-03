POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Bischofshütte (ots) - Von einem Baustellengelände im Bereich In Bischofshütte / In Petersholz stahlen Diebe von einer Kabeltrommel etwa 30 Meter Kabel, die sie hierfür gewaltsam abschnitten. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 15. März (Mittwoch), 15.40 Uhr, und dem 16. März (Donnerstag), 11.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

