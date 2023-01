POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 11.1.2023, 6.55 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Kollenbach in Beckum verursacht hat. Ein Achtjähriger befand sich zu Fuß auf dem Weg zu Schule und überquerte die Straße Am Kollenbach in Höhe einer Fußgängerfurt. Der Unbekannte bog mit seinem Auto von der Zementstraße auf die Straße Am Kollenbach ab. Dabei berührte der Außenspiegel der ...

mehr