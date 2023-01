Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Schüler gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Mittwoch, 11.1.2023, 6.55 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Kollenbach in Beckum verursacht hat. Ein Achtjähriger befand sich zu Fuß auf dem Weg zu Schule und überquerte die Straße Am Kollenbach in Höhe einer Fußgängerfurt. Der Unbekannte bog mit seinem Auto von der Zementstraße auf die Straße Am Kollenbach ab. Dabei berührte der Außenspiegel der Fahrerseite des Pkws den Jungen, der daraufhin stürzte. Der Autofahrer stieg noch aus, machte gegenüber dem Beckumer Schüler jedoch keine Angaben und fuhr anschließend weiter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

