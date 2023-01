Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Auto steht quer - Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Zwei Autos sind am Dienstag (10.01.2023, 22.32 Uhr) in Everswinkel ineinander gefahren.

Ein 25-jähriger Telgter fuhr in seinem Pkw auf der L 811 in Richtung Telgte. Kurz vor einer Kurve, soll ein unbeleuchteter Pkw quer zur Fahrbahn gestanden haben. Der Telgter leitete eine sofortige Vollbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden. Hinter ihm fuhr allerdings ein 52-jähriger Mann aus Everswinkel. Auch er leitete eine Sofortbremsung ein und stieß trotzdem mit dem Pkw des vor ihm fahrenden 25-Jährigen zusammen.

Nachdem alle Autos standen, fuhr der unbekannte Fahrer des querstehenden Autos los, ohne sich um den Unfall zu kümmern und die Polizei zu rufen.

Bei dem beteiligten und geflüchteten Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

