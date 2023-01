POL-WAF: Sassenberg. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen sind am Dienstag (10.01.2023, 06.38 Uhr) zwei Autos in Telgte zusammengestoßen. Ein 47-jähriger Warendorfer fuhr auf der B 64 von Warendorf kommend Richtung Münster. Verkehrsbedingt hielt er an der rot zeigenden Ampelanlage an der Kreuzung mit der B 51 in Telgte an. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Mann aus Ostbevern von Ostbevern kommend Richtung Münster. Als der 34-Jährige nach ...

mehr