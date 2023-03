POL-HS: Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeug gestohlen

Hückelhoven (ots) - Ein bislang unbekannter Mann fiel am Mittwochnachmittag (15. März), gegen 16.45 Uhr, einem Mitarbeiter eines Sportartikelmarktes an der Straße Am Landabsatz auf. Als er den Mann beim Verlassen des Geschäfts ansprach und aufforderte, stehen zu bleiben, flüchtete dieser stattdessen fußläufig. Auf dem Parkplatz konnte der Angestellte den Flüchtenden einholen und hielt ihn am Rucksack fest. Der ...

