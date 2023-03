Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW entzieht sich Polizeikontrolle durch Flucht

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 15. März (Mittwoch) entschloss sich die Besatzung eines Streifenwagens, gegen 14.55 Uhr, auf der Atelierstraße einen PKW der Marke BMW zu kontrollieren. Dieser hatte zuvor den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters verlassen und befand sich unmittelbar hinter dem Wagen der Beamten. In Höhe des Amtsgerichts sollte der Wagen angehalten werden. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen bog der Fahrer entgegen der Einbahnstraßenregelung in die Kölner Straße ab. Nach einigen Metern musste er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs anhalten. Drei bislang unbekannte Männer verließen daraufhin den Wagen und ergriffen zu Fuß die Flucht über den Heinrich-Jansen-Weg. Alle Männer waren zirka 20 bis 25 Jahre alt. Eine Person hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Hose und einem grüner Pullover bekleidet. Ein weiterer Begleiter trug eine schwarze Hose einen grauen Kapuzenpullover sowie weiße Sneaker. Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen nicht zum Pkw gehörten und als gestohlen gemeldet waren. Zu weiteren Hintergründen des Geschehens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell