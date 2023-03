Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Durch falsche E-Mail um Geld betrogen

Heinsberg (ots)

Am Montag (13. März) erhielt ein Mann eine E-Mail. Aufgrund des Erscheinungsbilds nahm er an, dass die Nachricht von seiner Hausbank stammen würde. In der E-Mail wurde er über einen Link weitergeleitet und aufgefordert, die Zugangsdaten zu seinem Online-Banking-Account einzugeben. Nach Eingabe der Zugangsdaten wurde insgesamt ein mittlerer vierstelliger Betrag in mehreren Überweisungen von unbekannten Tätern vom Konto des Heinsbergers abgehoben.

