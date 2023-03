Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftrad gestohlen

Selfkant-Heilder (ots)

Am Montagabend (13. März) stahlen unbekannte Personen zwischen 19.10 Uhr und 23 Uhr in der Selfkantstraße ein blaues Leichtkraftrad der Marke Peugeot. Am Zweirad war ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.

