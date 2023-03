Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Lagerraum

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Aus einem Lagerraum an der Straße Palmweg entwendete eine unbekannte männliche Person am Montag, 13. März, zwischen 4.50 Uhr und 5.30 Uhr, ein Radio-Zubehörteil aus einem dort parkenden Pkw. Dabei wurde der Täter durch eine Videokamera gefilmt. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpullover, eine Mütze sowie helle Schuhe und führte einen Rucksack mit sich. Als er das Gebäude verlassen hatte, wurde er auf dem Palmweg durch eine weitere Person erwartet, die ein Fahrrad mit sich führte. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

