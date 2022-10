Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sonstiges Geschehen

Bad Sulza (ots)

Gestern, gegen 15 Uhr wurde der Polizei in Bad Sulza ein auffälliger Waschbär gemeldet, welcher am Spielplatz am Gradierwerk fauchend Passanten hinterherlief. Er hatte unter anderem den angeleinten Hund einer Passantin angegriffen und einer Spaziergängerin in den Hosensaum gebissen. Schließlich haben sich die Polizei und der verantwortliche Jagdpächter um das Tier gekümmert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell