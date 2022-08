Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hundebiss

Altenburg (ots)

Altenburg: Für einen 38-jährigen Mann endete die vergangene Nacht (04./05.08.2022) mit dem Aufenthalt in einem Krankenhaus. Kurz nach Mitternacht wurden Rettungsdienst und Polizei in die Käthe-Kollwitz-Straße nach Altenburg gerufen. Dort saßen auf einem Supermarktparkplatz mehrere Personen zusammen. Aus noch ungeklärten Gründen gerieten zwei von den Anwesenden an der Leine mitgeführten Hunde aneinander. Mit dem Ziel, die Hunde zu trennen ging der 38-Jährige schließlich dazwischen. Hierbei wurde er von einem der Tiere derart verletzt, dass ein Daumen abgerissen wurde. Zur medizinischen Versorgung brachte ihn daraufhin ein Rettungswagen unverzüglich in ein Krankenhaus. (KR)

