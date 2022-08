Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 32-Jähriger leistet Widerstand

Altenburg (ots)

Schmölln/Großstöbnitz: Ein 68-jähriger Anwohner aus dem Papiermühlenweg rief gestern Abend (04.08.2022) die Altenburger Polizei um Hilfe. Was war passiert? Gegen 19:30 Uhr betrat ein 32-Jähriger das Grundstück des Anrufers und schien dieses nicht mehr verlassen zu wollen. Auch die Aufforderung der ankommenden Beamten setzte er nicht um. Vielmehr attackierte er diese verbal und drohte sie anzugreifen. Als er nach draußen begleitet wurde, leistete er schließlich massiven Widerstand, so dass dieser gebrochen werden musste. Da sich der Herr offensichtlichen in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Die Altenburger Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein. (RK)

