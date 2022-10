Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl aus 8 Sportbooten - 3 Täter festgenommen.

Frankfurt/Main (ots)

Am 07.10.2022, gegen 01:20 Uhr gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise auf die verschlossene Steganlage bei Main-Km 24,700. Die Täter verschafften sich Zutritt zu acht Sportbooten, die an der Steganlage stilllagen. Sie öffneten die Persenning oder Luke von den Sportbooten. Offensichtliche Einbruchsspuren wurden bislang nicht gefunden. Das erstrebte Gut wurde bereits zum Abtransport auf der Steganlage bereitgelegt. Ein Sportboot ist alarmgesichert und mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Der 59-Jährige Eigentümer des Sportbootes alarmierte daraufhin die Polizei vom 10. Revier. Die eintreffende Streife konnte die Beschuldigten festnehmen. Die Beschuldigten wurden nach der IDF und der ED-Behandlung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen werden am Tage fortgeführt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell