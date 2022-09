POL-HBPP: "Windenübung" der Polizeifliegerstaffel Hessen und der Bergwacht Hessen in der Röhn (Vorab-Information und Medieneinladung)

Fuldabrück-Bergshausen (ots) - Auf der Fulda in der Ortslage von Fuldabrück-Bergshausen wurde am vergangenen Wochenende ein Außenbordmotor von einem stillliegenden Sportboot gestohlen. Der Tatort befindet sich unmittelbar neben dem Radweg "R1" innerhalb der Ortslage Fuldabrück-Bergshausen. Im näheren Umfeld liegen mindestens 10 weitere Motorboote an land- und wasserseitig erreichbaren Liegeplätzen. Zur ...

mehr